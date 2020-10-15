Число случаев COVID-19 в мире превысило 38 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире перевалило за отметку в 38 млн. Об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 1,083 млн человек.

Больше всего случаев инфицирования было зарегистрировано в Американском регионе — 18,09 млн.

В России выявили уже свыше 1,3 млн случаев заражения COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».