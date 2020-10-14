За сутки в Москве от COVID-19 вылечились 1970 пациентов

За минувшие сутки 1 970 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 266 470 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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