Ученый рассказал о реакции организма на вакцину «Спутник V»

Значительных побочных эффектов от первой российской вакцины от коронавирусной инфекции в России не зафиксировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По его словам, отмечалась только местная реакция.

Горелов отметил, что при обнаружении болезней или серьезных побочных эффектов у вакцинированных добровольцев проводилось бы расследование, так как регистрация всех препаратов проходит по строго утвержденному международному протоколу.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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