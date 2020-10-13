В Москве скончались еще 52 пациента с COVID-19
В Москве скончались еще 52 пациента с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число летальных исходов возросло до 5 739 человек.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительные результаты анализов на коронавирус.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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