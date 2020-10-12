МВД Белоруссии рассказало о многочисленных стычках оппозиции с силовиками

В МВД Белоруссии заявили, что 11 октября произошли многочисленные факты столкновений протестующих с силовиками.

Как утверждается, протестующие использовали биты, камни и приспособления ослепляющего воздействия. Также люди блокировали в некоторых районах Минска движение транспорта, повреждали дорожную инфраструктуру и возводили баррикады. Правоохранители в ответ на это принимали меры по ограничению движения личного и общественного транспорта, применялись спецсредства и спецтехника, задерживались наиболее активные участники беспорядков, временно закрывались отдельные станции метро.

«В районе стелы «Минск – город герой» активное противостояние оказала отдельная группа женщин», — уточнила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Всего вчера были задержаны 713 граждан.

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