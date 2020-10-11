Онищенко объяснил критику жестких ограничений из-за коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что ограничительные меры из-за распространения коронавируса должны быть не жесткими, а «адекватными». Об этом он сказал в интервью kp.ru.

По его словам, зимой и весной о коронавирусной инфекции нового типа еще было мало информации, поскольку отсутствовал опыт лечения и профилактики этой болезни. В связи с этим власти и пошли на «тотальное, непродуманное, беспрецедентное закрытие всего и вся», заявил Онищенко.

Он подчеркнул, что для эффективной борьбы с вирусом нужна «золотая середина».

Парламентарий также отметил, что сейчас в России все есть.

«Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть — это средства специфической профилактики, то есть, вакцина. И, самое главное — это то, что мы научились его — этот COVID — лечить», — сказал Онищенко.

Ранее Онищенко заявил о недопустимости введения жестких ограничений по коронавирусу по аналогии с весенними.

За все время в России выявлено свыше 1,2 млн случаев COVID-19, более миллиона пациентов выздоровели, порядка 22 тыс. больных умерли.

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