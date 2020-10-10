РБК: московские театры введут ограничения из-за COVID-19

Московские театры будут продавать билеты по паспорту, а гражданам старше 65 лет запретят посещать их, такое решение было принято на совещании в Департаменте культуры. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник на рынке организаторов культурно-досуговых мероприятий.

Также посещение театров запретят людям с хроническими заболеваниями из группы риска по коронавирусу Депздрава Москвы.

«Изменения коснутся только тех театров, которые подчинены правительству Москвы. Для того чтобы купить билет на сайте театра или у билетного оператора, москвичи должны будут ввести свои паспортные данные, которые будут проверять на входе в театр», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 17 октября театры смогут продавать билеты только внеся в процедуру продажи изменения, которые объявит глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

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