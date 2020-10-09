Собянин допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с COVID-19 в Москве может ухудшиться, поэтому горожанам необходимо «продержаться несколько месяцев», соблюдая требования по недопущению распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, московские власти дают людям полную информацию о происходящем в городе, «не перегибая и ничего не замазывая».

«Надо поверить, что ситуация... непростая, что вполне возможно, что дальше будет еще сложнее», — сказал мэр.

Он отметил, что власти принимают необходимые решения, однако без отклика людей на эти меры ничего не получится.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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