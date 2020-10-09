В Кремле оценили меры контроля на въезде в регионы РФ на фоне пандемии
Бернст Ю.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение определенных мер контроля на въезде в регионы России на фоне пандемии коронавируса вполне допустимо, передает корреспондент «Газеты.ru».
При этом он подчеркнул, что речь не идет о перекрытии границ регионов.
«Как не было, так и нет таких мер, конечно», — отметил Песков.
За последние сутки в России было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 12 126.
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