В Дагестане в больницы с отравлением поступили уже 42 ребенка

В Махачкале число детей, доставленных в больницы с отравлением, выросло до 42, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ (острые кишечные инфекции) госпитализировано 42 ребенка», — сказали в министерстве.

Отмечается, что 36 детей поступили из детских садов, четверо — из школ, двое не ходили в детский сад. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

О причинах массового отравления не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в больницу доставлены 16 детей из детских садов с отравлением.

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