Сбер спрогнозировал пики заболеваемости COVID-19 в России

Симулятор Сбера рассчитал прогноз заболеваемости коронавирусом в России. Модель опубликована на портале sberindex.ru.

Данная модель рассчитана для четырех сценариев развития ситуации: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их либо ведут себя как обычно.

Согласно прогнозу, в Москве, если жители будут соблюдать меры предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом в 4895 заболевших. При редких нарушениях срок сдвинется на 20 октября (плюс 5221 заразившийся), а при частых и полном нарушениях — на 24 октября (плюс 7296 и 7969 соответственно).

В России, исходя из модели, если население будет часто нарушать защитные меры, пик пандемии придется на 12 ноября. Тогда за сутки могут выявить 21,9 тыс. заболевших. При других сценариях пик заражаемости COVID-19 придется на 8 ноября. Но суточный прирост инфицированных будет разным — 16,8 тыс. человек (россияне будут соблюдать меры), 17,6 тыс. (иногда будут соблюдать меры) и 23,3 тыс. (меры часто будут нарушаться).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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