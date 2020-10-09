Россиян призвали не ездить с детьми на юг из-за COVID-19

Из-за роста заболеваемости COVID-19 россиянам не рекомендуется отправляться на юг вместе с детьми. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Российская газета».

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем (заболеваемости) сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам», — сказала Попова.

Попова считает, что сейчас «надо сделать все, чтобы не заболеть».

«Потому что мы не знаем отдаленных последствий вируса. Мы сегодня не знаем, как он будет влиять на следующее поколение. Еще не родились те дети, которые зачаты от переболевших родителей», — заявила она.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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