Попова рассказала, кто больше всех болел COVID-19 в сентябре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре больше всего COVID-19 заболевали офисные работники. Об этом сообщает «Российская газета».

«Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре - это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения», — заявила Попова.

По ее словам, учителей защищают маски, и на сегодняшний день почти нет случаев, когда бы учитель заразился от ребенка.

Число инфицированных СOVID-19 с начала пандемии в мире составляет 36 002 827 человек. Скончались от коронавируса за указанный период 1 049 810 пациентов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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