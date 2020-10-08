В Москве выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом

За последнюю неделю в Москве увеличилось (на 14%) количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Отмечается, что за последние сутки госпитализированы 1008 человек, при этом выявлено 3323 новых случая COVID-19.

В настоящее время на аппарате ИВЛ в столичных больницах находятся 255 человек.

Известно также, что 10,6% среди заболевших — дети, 41,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет.

Еще 12,1% от числа инфицированных — люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди зараженных — старше 80 лет.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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