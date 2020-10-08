Решение об усилении мер против COVID в Москве будет приниматься на следующей неделе

Решение о новых ограничениях из-за коронавируса может быть принято властями Москвы на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, ситуация с распространением инфекции в столице неоднозначная и требует взвешенного анализа эффективности уже принятых мер и понимания, насколько новый «антиковидный» пакет будет эффективным.

«Решения, скорее всего, будут приниматься на следующей неделе, по эпидемиологической ситуации», — заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что после резкого роста новых случаев коронавируса до 4 тыс. в сутки, второй день подряд этот показатель держится на уровне 3,3 тыс. При этом источник отметил растущее число госпитализаций и летальных исходов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязует столичные компании с 5 октября перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Также было принято решение о введении домашнего режима для граждан старше 65 лет, а также о продлении школьных каникул.

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