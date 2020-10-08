Омский врач Навального: эффекта в его лечении можно было добиться на 7 день

Положительного эффекта в лечении блогера Алексея Навального в клинике Омска, куда он был изначально госпитализирован, можно было бы добиться на 5-7 сутки. Об этом заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев, передает РИА «Новости».

По его словам, за 42 часа пребывания россиянина в клинике врачи пришли к выводу, что при благоприятном исходе событий можно было бы достичь положительного эффекта в лечении пациента «на пятые-шестые-седьмые сутки».

Сабаев считает, что примерно через неделю лечения Навальный должен был бы прийти в сознание.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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