Специалисты взяли пробы грунта на камчатских полигонах химических отходов

Сотрудники независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов, которые могли стать причиной загрязнения вод у берегов Камчатки. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«Нам позволили увидеть отбор проб. С результатами мы ознакомимся в ближайшее время», — заявил глава российской политической партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа в Авачинском заливе. Специалисты гидрометеослужбы выявили там превышение содержания фенола и нефтепродуктов.

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