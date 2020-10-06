Протестующие освободили из СИЗО экс-главу аппарата президента Киргизии

Из СИЗО Бишкека освободили экс-главу аппарата президента Фарида Ниязова. Как сообщает РИА «Новости», также протестующие освободили телохранителя экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Каната Сагынбаева.

Ниязов и Сагынбаев были задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков в августе 2019 года.

5 октября в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тыс. человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. Вечером того же дня при попытке разгона митинга начались столкновения протестующих с силовиками. В ночь на 6 октября толпа ворвалась в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

В столкновениях, по данным минздрава республики, пострадали 590 человек. Один погиб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оппозиция Киргизии намерена отстранить президента Жээнбекова

— Жээнбеков заявил, что в Киргизии произошла попытка незаконного захвата власти

— Нацбанк Киргизии посоветовал банкам приостановить работу