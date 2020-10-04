Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Хабаровске

В Краснофлотском районе Хабаровска обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Тело младенца днем 3 октября нашел местный житель во дворе дома на Тихоокеанской улице, 199. Мужчина выбрасывал мусор и заметил в контейнере что-то подозрительное. Когда он понял, что это тело ребенка, то вызвал полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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