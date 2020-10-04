Пробы c побережья Камчатки направлены в Москву

Пробы, взятые с побережья Камчатки, где выявлено загрязнение, направлены в Москву. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Это 250 килограммов груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами будут специалисты с мировым именем», — говорится в сообщении.

Груз содержит в себе пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, слова которого приводятся в сообщении, при этом заявил, что «с таким загрязнением мы еще не сталкивались».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о проверке по факту загрязнения нефтепродуктами акватории Тихого океана.

В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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