В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 29 пациентов с коронавирусом, написал оперштаб в Telegram.

«В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в столице погибли 5 343, выздоровели 252 087, заразились 300 613 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 34 млн заболевших, 25 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом

— Во Франции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

— В ЦСКА выявлена вспышка COVID-19