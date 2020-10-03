В Москве загорелась высотка на Котельнической набережной

В Москве загорелось высотное здание на Котельнической набережной, пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по столице.

«3 октября, в 18.55, в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: Котельническая набережная, д. 1/15. По внешним признакам наблюдается дым», — сообщили в главке.

Отмечается, что белый дым идет из окон 20-21-го этажей. На месте работают пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.

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