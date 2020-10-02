Семье Марцинкевича не выдали его тело для проведения независимой экспертизы

Стороне защиты и родным Максима Марцинкевича (Тесака) не выдали его тело для проведения независимой экспертизы. Об этом сообщил представляющий интересы семьи умершего Алексей Михальчик, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время тело умершего находится в Хованском похоронном доме.

«Отказались выдавать нам тело для производства независимой экспертизы, а также отказались показать тело нашему специалисту для осмотра», — уточнил Михальчик.

Он также отметил, что были получены сведения, согласно которым во время похорон, которые состоятся 3 октября на Кунцевском кладбище, тело будут сопровождать полицейские.

Ранее правозащитник сообщил, что неизвестные провели операцию по трепанации черепа умершему в СИЗО в Челябинске Марцинкевичу.

16 сентября Максим Марцинкевич, более известный под именем Тесак, был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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