Омский профсоюз медиков прокомментировал быстрое выздоровление Навального

В омском областном отделении Профсоюза работников здравоохранения РФ считают, что быстрое выздоровление блогера Алексея Навального связано с тем, что его жизнь удалось спасти в больнице Омска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление омские медики сделали после заявления россиянина о том, что в омской больнице ему не оказали «адекватной медицинской помощи».

«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отделении профсоюза отметили, что несмотря на шумиху вокруг блогера и вмешательство в работу лиц, не имеющих отношение к медицине, врачи справились.

«Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена», — указано в заявлении.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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