Омский профсоюз медиков прокомментировал быстрое выздоровление Навального
В омском областном отделении Профсоюза работников здравоохранения РФ считают, что быстрое выздоровление блогера Алексея Навального связано с тем, что его жизнь удалось спасти в больнице Омска. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление омские медики сделали после заявления россиянина о том, что в омской больнице ему не оказали «адекватной медицинской помощи».
«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий», — говорится в сообщении.
Кроме того, в отделении профсоюза отметили, что несмотря на шумиху вокруг блогера и вмешательство в работу лиц, не имеющих отношение к медицине, врачи справились.
«Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена», — указано в заявлении.
20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.
Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.
Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мясников прокомментировал интервью Навального журналу Der Spiegel
— Песков не стал комментировать планы Навального подать иск против него
— Национальная ассоциация заслуженных врачей прокомментировала заявление Навального