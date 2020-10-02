Борис Джонсон пожелал заразившемуся COVID-19 Трампу скорейшего выздоровления

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал заразившимся COVID-19 президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье скорейшего выздоровления. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«Мои наилучшие пожелания президенту Трампу и первой леди. Надеюсь, что они оба быстро вылечатся от коронавируса», — написал британский премьер.

Ранее в пятницу, 2 октября, Трамп объявил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирусную инфекцию.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 7 277 759, выздоровели 2 860 650, скончались 207 789 человек.

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