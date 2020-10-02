Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Туве
Анна Светлова
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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 242 км к востоку-юго-востоку от Кызыла (Тува). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что толчки были ощутимы в 18.26 в четверг, 1 октября. Они были зафиксированы в районе 51.37 градуса северной широты и 97.91 градуса восточной долготы.
Интенсивность землетрясения в эпицентре достигла 5,5 балла по шкале MSK-64.
Известно, что толчки интенсивностью 2-3 балла ощущалось в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.
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