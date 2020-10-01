В Москве могут начать наказывать не переводящий работников на удаленку бизнес

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти могут ввести санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим передвижения по городу, в метро много людей, пробки. Очевидно, что рекомендации не работают», — сказал Собянин.

Он пояснил, что власти приняли решение запрашивать у предприятий информацию о соблюдении удаленного режима работы.

«Если совсем не услышат, то будем вводить санкции», — сказал мэр столицы.

Ранее мэр заявил, что с 5 октября московские компании обязаны перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников.

По последним данным, в Москве выявлено 295 025 случаев коронавируса, вылечился 249 861 человек, скончались 5 254. За прошедший день оперштаб сообщал о 2 424 новых случаях инфицирования.

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