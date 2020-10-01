Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал школам установить каникулы с 5 по 11 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся», — говорится в сообщении.

Ранее Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что школы с обучением по четвертям при ухудшении обстановки с коронавирусом смогут уйти на каникулы раньше.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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