Состояние раненного при обстреле в Карабахе французского журналиста тяжелое
Состояние получившего ранение при обстреле в Карабахе журналиста французского Le Monde тяжелое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на единый информационный центр при правительстве Армении.
Отмечается, что репортера оперируют в медицинском центре в Степанакерте.
«В результате обстрела ВС Азербайджана журналисты получили ранения в здании мэрии Мартуни», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян сообщил, что двое журналистов французского издания Le Monde попали под обстрел с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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