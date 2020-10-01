Состояние раненного при обстреле в Карабахе французского журналиста тяжелое

Состояние получившего ранение при обстреле в Карабахе журналиста французского Le Monde тяжелое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на единый информационный центр при правительстве Армении.

Отмечается, что репортера оперируют в медицинском центре в Степанакерте.

«В результате обстрела ВС Азербайджана журналисты получили ранения в здании мэрии Мартуни», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян сообщил, что двое журналистов французского издания Le Monde попали под обстрел с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ереван сообщил о ранении двух французских журналистов в Карабахе

— Замглавреда «Дождя» попал под обстрел в Нагорном Карабахе

— Армянский журналист попал под обстрел в Нагорном Карабахе