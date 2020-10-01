Гинцбург: добровольцы не знают, вводят им вакцину или плацебо

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что о введении вакцины или плацебо участникам испытаний препарата «Спутник V» знает только компьютер. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, добровольцы и ставящие им вакцину врачи не обладают подробной информацией, поскольку система компьютеризирована и не даст одному человеку ввести разные типы препарата.

Точности удается достичь благодаря присвоению кодов каждому испытуемому. Люди узнают о том, плацебо или вакцину им ввели, лишь после процедуры.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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