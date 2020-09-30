«Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса

Федеральный институт промышленной собственности, подведомственный Роспатенту, выдал государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» патенты на созданную вакцину от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вакцина «Вектора» содержит фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены, рассказали в пресс-службе. Препарат вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и способствует развитию иммунитета.

Уточняется, что всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

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