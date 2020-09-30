Шум истребителя приняли за мощный взрыв в Париже
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В полдень среды, 30 сентября, истребитель преодолел звуковой барьер, вызвав звук взрыва в Париже и его окрестностях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полиции французской столицы.
В полиции подтвердили, что никакого взрыва не было.
«Это был истребитель, который пересек звуковой барьер», — указано в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Париже прогремел мощный взрыв.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: