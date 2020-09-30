Шум истребителя приняли за мощный взрыв в Париже

В полдень среды, 30 сентября, истребитель преодолел звуковой барьер, вызвав звук взрыва в Париже и его окрестностях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полиции французской столицы.

В полиции подтвердили, что никакого взрыва не было.

«Это был истребитель, который пересек звуковой барьер», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Париже прогремел мощный взрыв.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мощный взрыв произошел в Париже