Попова рассказала о мутациях COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус мутирует очень медленно, передает РИА «Новости».

Значимых изменений вируса ни в одной стране на сегодня нет, отметила Попова, пояснив, что «значимые изменения» — те, которые могут повлиять на развитие эпидемиологического процесса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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