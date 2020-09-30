В России провели более 46 млн тестов на COVID-19

Свыше 46 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из них за минувшие сутки проведено 338 тысяч тестов.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 219 714 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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