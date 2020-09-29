В Петербурге нашли мешок с расчленённым телом
Максимс Краюшкинс
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В Петербурге в районе дома 19 на Береговой улице, около яхт-клуба нашли расчленённое тело. Об этом пишет «Подъем», ссылаясь на городской СК.
По словам очевидцев, мешок с останками прибило к берегу.
«Обнаружены части тела неустановленного человека. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Начата проверка, выясняем все обстоятельства», — сообщили в СК.
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