В Петербурге нашли мешок с расчленённым телом

В Петербурге в районе дома 19 на Береговой улице, около яхт-клуба нашли расчленённое тело. Об этом пишет «Подъем», ссылаясь на городской СК.

По словам очевидцев, мешок с останками прибило к берегу.

«Обнаружены части тела неустановленного человека. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Начата проверка, выясняем все обстоятельства», — сообщили в СК.

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