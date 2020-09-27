В мадридском зоопарке горилла напала на женщину
Бернст Ю.
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Сотрудница мадридского зоопарка подверглась нападению гориллы, сообщило управление по информированию о чрезвычайных ситуациях испанской столицы на своей странице в Twitter.
По данным ведомства, 46-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Полиция Мадрида начала расследование инцидента.
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