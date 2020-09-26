В МЧС прокомментировали данные о взрыве и пожаре в Подмосковье

В МЧС заявили, что взрыв и пожар в Подмосковье произошел не на территории завода, как это сообщалось ранее, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, возгорание было зафиксировано в бытовках и мусорном контейнере в зоне автосервиса. Пожар был потушен на площади 119 кв м.

Кроме того, в МЧС добавили, что ЧП произошло не в подмосковных Люберцах, а в Дзержинском. Согласно их данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее очевидцы сообщили о прогремевшем взрыве на территории завода в Люберцах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: на подмосковном заводе раздался взрыв

— СМИ раскрыли подробности взрыва на территории завода в Подмосковье