В Москве вылечились еще 1 123 пациента с коронавирусом

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1 123 человека. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего выздоровели 244 006 жителей столицы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, 22 млн человек выздоровели, а более 988 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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