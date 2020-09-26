Трамп считает, что движение Black Lives Matter вредит темнокожим

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter наносит вред темнокожим, передает РИА «Новости».

«Движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих», — сказал Трамп на форуме в Атланте в поддержку экономических возможностей афроамериканцев.

Глава государства также вновь раскритиковал своего оппонента от демократов Джо Байдена и его политику, заявив, что «расовая справедливость начнется, когда Джо Байден уйдет на пенсию из публичной жизни».

По миру прокатилась волна протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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