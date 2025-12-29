«Тухлая яичница»: на кого теперь обрушился с критикой Губерниев

Комментатор Дмитрий Губерниев шокирован победой биатлониста Андрея Вьюхина в квалификации спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. По его словам, это говорит о состоянии российских лыж о руководстве Федерации лыжных гонок России.

Он напомнил, что получившие право выступать на международных турнирах Савелий Коростелев и Дарья Непряева не проявили себя на Кубке мира. В то же время Вьюхин, не имея подготовки и опыта, в лыжном прологе на Кубке страны победил лыжников, бежавших в полную силу. Губерниев заметил, что даже отсутствие Александра Большунова не является показательным, поскольку среди тех, кто уступил Вьюхину, многие побеждали трехкратного олимпийского чемпиона.

«Понятно, что виноваты во всем будут Вьюхин и комментатор Губерниев. Но это ведь просто первые разумные критерии для сравнения результатов. И в других видах спорта — в том же плавании, например, — люди пережили изоляцию как-то менее болезненно… Интересно, почему? Может еще и потому, что в одной федерации руководство божий дар, а в другой — тухлая яичница? И есть ли сегодня у нас в лыжах сильные спортсмены мирового уровня? Остались ли они?» — написал Губерниев в Telegram.

Ранее Губерниев заявил, что россиянка не получила нейтральный статус из-за наделанных глупостей.