В Воронежской области подсчитали сумму ущерба от атака БПЛА

Воронежской области нанесен ущерб в размере 20 млн рублей от атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев, его слова приводит РИА Новости.

«Ущерб незначительный <…> чуть больше 20 млн рублей», — уточнил он.

Воронежская область постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, 24 декабря дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили беспилотник на подлете к Нововоронежу, где расположена атомная электростанция (АЭС). Дрон подавили, но врезался в башню градирни действующего энергоблока и сдетонировал. Происшествие не повлияло на работу станции. Четвертый, пятый и шестой энергоблоки АЭС находились в работе, а седьмой — на планово-предупредительном ремонте с 4 октября.

Позднее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник опубликовал фото, на котором показаны последствия попытки атаки беспилотника ВСУ на Нововоронежскую атомную электростанцию в Воронежской области. На кадре показана башенная испарительная градирня действующего энергоблока.

Ранее силы ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к Воронежу.