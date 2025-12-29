Размер шрифта
Социолог раскрыл, что думают украинцы о территориальных уступках России

Социолог Антипович: запад Украины не согласен на уступки РФ, в отличие от востока
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Готовность украинцев к территориальным уступкам России варьируется в зависимости от региона проживания, с востока на запад растет число людей, выступающих против компромиссов. Об этом «РБК-Украина» заявил социолог Алексей Антипович.

«Чем западнее, тем больше сопротивление любым территориальным уступкам, а чем восточнее, тем большее согласие», — рассказал Антипович.

По его словам, на западе люди живут относительно дальше от линии боевых действий, поэтому там чаще распространена логика «будем воевать до конца». При этом ближе к линии фронта растет запрос на остановку конфликта, даже если речь идет о сложных решениях.

До этого президент Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что Украина готова отвести войска с линии фронта, если Россия поступит аналогично, создав демилитаризованную зону. При этом украинский лидер хочет получить надежные гарантии безопасности, которые четко определяли бы действия союзников Киева в случае нарушения Москвой мирного соглашения.

Ранее стали известны три фамилии, пользующиеся наибольшим доверием у украинцев.

