В Эстонии выразили уверенность в отсутствии у России планов атаковать Прибалтику

Глава СВР Эстонии Росин: Россия не намерена атаковать страны Прибалтики
Признаки того, что Россия планирует атаковать страны Прибалтики, отсутствуют. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Эстонии Каупо Росин, сообщает ERR.

«Сегодня мы видим, что Россия <...> не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом», — сказал он.

По словам главы эстонской СВР, Москва по-прежнему уважает Североатлантический альянс и пока стремится избежать какого-либо открытого конфликта с ним. Россия пытается минимизировать риск возникновения конфликта, в том числе следя за траекториями полета своих самолетов и дронов, подчеркнул Росин.

22 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна не собирается нападать на государства — члены НАТО и Европейского союза (ЕС).

До этого глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что Москва готова письменно зафиксировать отсутствие у нее каких-либо агрессивных планов в отношении ЕС и Североатлантического альянса. Как отметил дипломат, это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

Ранее в НАТО призвали страны — члены готовиться к войне с Россией.

