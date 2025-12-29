Автомобиль с человеком разбился на МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как авто с человеком влетело в грузовик

В Москве на МКАД автомобиль влетел в грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 105-км МКАД (внутр.)», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в грузовик, от удара транспорт отбрасывает в сторону, а его детали разлетаются по проезжей части.

До этого в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius, водитель которого проигнорировал просьбу правоохранителей об остановке. ДТП произошло на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. На место вызывали сотрудников экстренных медицинских служб.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на заснеженной дороге стоят два белых автомобиля ДПС. По данным канала Amur Mash, правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 35-летний водитель, который сел за руль в состоянии алкогольного опьян

Ранее автомобиль с москвичом на скорости влетел в электробус.