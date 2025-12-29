В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия

Обломки БПЛА привели к возгоранию на территории предприятия в Краснодарском крае

В Белореченске Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Поясняется, что в результате атаки беспилотника была повреждена труба одного из цехов. Пожар возник на площади 20 кв. метров, но был оперативно потушен огнеборцами. По предварительным данным пострадавших нет, отметили в штабе.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

До этого стало известно, что в поселке Индустриальном в Краснодарском крае выросло число домов, получивших повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В заявлении, опубликованном в оперативном штабе, отмечается, что урон был нанесен 13 частным жилым домам. В зданиях оказались выбиты окна, у одного из домовладений был поврежден забор.

В ночь на 29 декабря над территорией России перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Больше всего беспилотников — 49 — ликвидировали в Брянской области. В Новгородской области нейтрализовали 18 целей, в Республике Адыгея — 11, в Краснодарском крае — семь. По одному БПЛА сбили в Орловской, Смоленской, Ростовской областях и над акваторией Азовского моря.

Ранее беспилотник упал на территории больницы в Запорожской области.