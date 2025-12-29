Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия

Обломки БПЛА привели к возгоранию на территории предприятия в Краснодарском крае
Shutterstock

В Белореченске Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Поясняется, что в результате атаки беспилотника была повреждена труба одного из цехов. Пожар возник на площади 20 кв. метров, но был оперативно потушен огнеборцами. По предварительным данным пострадавших нет, отметили в штабе.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

До этого стало известно, что в поселке Индустриальном в Краснодарском крае выросло число домов, получивших повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В заявлении, опубликованном в оперативном штабе, отмечается, что урон был нанесен 13 частным жилым домам. В зданиях оказались выбиты окна, у одного из домовладений был поврежден забор.

В ночь на 29 декабря над территорией России перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Больше всего беспилотников — 49 — ликвидировали в Брянской области. В Новгородской области нейтрализовали 18 целей, в Республике Адыгея — 11, в Краснодарском крае — семь. По одному БПЛА сбили в Орловской, Смоленской, Ростовской областях и над акваторией Азовского моря.

Ранее беспилотник упал на территории больницы в Запорожской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525121_rnd_2",
    "video_id": "record::0a32055c-741c-4593-97f3-3a5e9d033ece"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+