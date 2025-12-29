Путин ужесточил наказания за перевозку детей в машине без автокресла

Размер шрифта
Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла или других удерживающих устройств. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Изменения внесли в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно закону, водителям теперь грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей. Для должностных лиц размер штрафа составляет от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Отдельно закон уточняет порядок штрафов для самозанятых водителей такси: для них наказание за перевозку детей без автокресла будет составлять 50 тысяч рублей, то есть столько же, сколько для должностных лиц, тогда как для обычных граждан штраф остается в диапазоне 3–5 тысяч рублей.

Еще в марте сообщалось, что группа депутатов Госдумы, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым, инициировала законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Как отметили в пресс-службе Гусева, цель законопроекта — повысить доступность услуг такси для семей с детьми. Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Ранее стало известно, что в Москве увеличат стоимость эвакуации автомобилей.

