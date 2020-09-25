В США казнили афроамериканца впервые за 17 лет
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Первая казнь афроамериканца состоялась в США после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне, сообщает Associated Press.
Кристофер Виалва был признан виновным в убийстве религиозной пары в Техасе в 1999 году, указано в сообщении. Он был приговорен к смертной казни путем смертельной инъекции, приговор привели в исполнение в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
Летом 2020 года Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции о временном моратории на казни. До этого в последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: