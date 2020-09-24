Больше миллиона человек в Подмосковье сделали прививку от гриппа, рассказал губернатор области Андрей Воробьев в эфире «360».

«Вот на сегодняшний день (а еще сентябрь) мы вакцинировали уже миллион. Безусловно, прививка делается добровольно», — подчеркнул губернатор.

По его словам, среди вакцинированных 250 тысяч детей. Отмечается, что власти планируют сделать прививки около 4,5 миллиона человек, то есть 60% населения.

Массовая вакцинация от гриппа в Подмосковье началась 7 сентября.

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