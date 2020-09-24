Школы и вузы Москвы продолжат учиться в обычном режиме
Школы и вузы Москвы продолжат учиться в обычном режиме, несмотря на рекомендации по переходу на «удаленку» для крупных компаний. Об этом рассказал заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай, пишет РИА «Новости».
«Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия», — ответил Булай на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин направит более чем в пять тысяч столичных компаний рекомендации по переводу работников на удаленный формат.
Как сообщалось, ежедневное число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей.
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