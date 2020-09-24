Мурашко заявил о восстановлении в полном объеме плановой медпомощи в РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что плановая медицинская помощь в РФ, частично приостановленная ранее из-за пандемии коронавируса, ныне оказывается в полном объеме, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы вернули в полном объеме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — сказал министр.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших COVID-19, почти 22 млн человек выздоровели, а более 970 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Мурманской области началась вакцинация врачей от COVID-19

— Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 30%

— Путин призвал не допустить ужесточения мер по COVID-19